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В США потерпел крушение вертолет с оппозиционными политиками Зимбабве
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В США потерпел крушение вертолет с оппозиционными политиками Зимбабве
Общество, 03:30
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В США потерпел крушение вертолет с оппозиционными политиками Зимбабве

В американском городе Хьюстон штата Техас потерпел крушение вертолет с политиками из Зимбабве. Жертвами крушения стали пять человек, среди которых представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нью-Мексико.

На борту было шесть человек, один выжил, но получил ранения. Федеральное управление авиации прибудет на место аварии для выяснения причин.​

Авария произошла в горной местности вечером 17 января, но вертолет был обнаружен только 18-го, отмечает KRQE. Это был частный вертолет Huey.

Причины ЧП не установлены.

По данным телеканала KOB 4, вертолет направлялся на американского ранчо одного из друзей Беннетта. Одним из погибших является второй пилот летательного аппарата, Пол Кобб, близкий друг оппозиционного политика. Выжившая — дочь друга, Андра Кобб.

Беннетт был казначеем оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (Movement for Democratic Change (MDC) ) в Зимбабве.

Теги: США , оппозиция , Зимбабве , крушение вертолета
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