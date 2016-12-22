СКР начал проверку после гибели четырех человек в пожаре в Москве

На северо-востоке Москвы, ​улице Лосевская произошел пожар в жилом доме, его жертвами стали четыре человека. Следственный комитет ведет проверку обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло вечером 20 января. СКР со ссылкой на слова опрошенных соседей уточняет, что в квартире, где возник пожар, «постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки». «После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, площадь пожара составила 30 кв.м. Из дома были спасены шесть человек, еще 10 человек были эвакуированы. В 21 час 25 минут пожар был ликвидирован. На месте пожара ведут работу следователи.

Накануне в результате пожара в московском районе Строгино погиб один человек, еще один пострадал.