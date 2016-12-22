На Алтае произошло два землетрясения магнитудой до 4,6

На Алтае произошло несколько подземных толчков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН). Еще одно землетрясение было зафиксировано в Туве.
В республике Алтай произошло два землетрясения. Магнитуда первого составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 243 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Позднее в этом же районе был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 3,6.
Одновременно в ночь на 25 декабря подземный толчок произошел в республике Тува, в 106 км от Кызыла. Его магнитуда составила 4,0.
Семь лет назад, в декабре 2011 года в Туве произошло землетрясение магнитудой 6,7. Оно привело к массовым отключениям электричества и повреждениям строений в столице республики, Кызыле. Еще одно землетрясение магнитудой 6,9 произошло в феврале 2012 года. Ущерб от подземных толчков был оценен в несколько миллиардов рублей.