Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
Общество, 11:58
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Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
По меньшей мере шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции, еще около 29 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Haberturk.
По данным издания, автобус направлялся из региона Хатай в город Муш. Он ехал по заснеженной трассе, а затем вылетел в кювет и перевернулся. Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.
В начале декабря в ДТП с автобусом в Турции погибли четыре человека, еще десять пострадали. Инцидент произошел в городе Нилюфере в провинции Бурса.