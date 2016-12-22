В Twitter заявили о еще 1062 аккаунтах с «российской пропагандой»

Администрация сервиса микроблогов Twitter обнаружила еще 1062 аккаунта, где в период выборов президента США публиковалась «оплаченная Россией политическая реклама». Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.
Были выявлены и приостановлены ряд аккаунтов, которые потенциально могут быть связаны с пропагандой российской правительственной организации Агентство интернет-исследований (IRA). Всего Twitter заподозрил в российской пропаганде 3,8 тыс. аккаунтов. За 10 недель в 2016 году из этих аккаунтов было опубликовано 175,993 тыс. сообщений, но о выборах говорилось только в 8,4% из них. Администрация сервиса пообещала уведомить 677,775 тыс. пользователей, что они ретвитили и лайкали сообщения в «пропагандистских» аккаунтах.
«Twitter стремится предоставить сервис, который поспособствует здоровому гражданскому дискурсу и демократическим дебатам», — отмечается в сообщении.
В октябре прошлого года РБК выяснил, что более 118 сообществ в Facebook, Instagram и Twitter были заблокированы в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы в США в августе-сентябре 2017 года. Общее число подписчиков всех аккаунтов составляло около 6 млн. Через перепосты охват мог достигать 20–30 млн человек в неделю на момент разгара предвыборной кампании осенью 2016 года.
О том, что Twitter проверит аккаунты, которые были заподозрены в российской пропаганде во время выборов президента США, заявил 17 января глава подразделения компании по связям с общественностью Карлос Монье комитету Сената по коммерции, науке и транспорту. Один из сотрудников компании сообщил, что она разошлет уведомления на 677,775 тыс. Twitter-аккаунтов США, которые ретвитили или лайкали сообщения, связанные с российским Агентством интернет-исследований.