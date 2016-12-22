Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,04 56,60 EUR Нал. 69,74 69,14 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 12567,02 +1006,30 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
В Twitter заявили о еще 1062 аккаунтах с «российской пропагандой»
Лента новостей
Пенс призвал солдат США не беспокоиться о приостановке работы ведомств 13:20, Политика Напавший на школу в Улан-Удэ подросток обращался к психологу 13:06, Общество Шарапова потерпела разгромное поражение на Australian Open 12:49, Спорт Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 12:47, РБК и МегаФон Подростковая угроза: с чем связана серия нападений в российских школах 12:44, Общество Шойгу назвал беспилотники дальнего действия «серьезной угрозой» 12:36, Политика Судовладелец назвал причину разворота танкера с российским газом для США 12:19, Бизнес СМИ анонсировали назначение тренера «Зенита» на пост в сборной Австралии 12:08, Спорт СМИ узнали об ударах турецкой армии по курдскому ополчению в Сирии 12:03, Политика В ДТП с автобусом в Турции погибли не менее 11 человек и 44 пострадали 11:52, Общество Жертвой пожара на северо-западе Москвы стал один человек 11:25, Общество В Twitter заявили о еще 1062 аккаунтах с «российской пропагандой» 11:20, Политика Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 11:20, РБК и МегаФон Женщина погибла в ДТП с участием семи автомобилей в Челябинской области 11:20, Общество Аналитики порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями 11:17, Экономика «Барселона» зарезервировала 7-й номер для лучшего бомбардира Евро-2016 11:10, Спорт Как смартфоны и электрокары связаны с детским трудом в Конго 10:58, Общество  Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы 10:54, Общество СМИ узнали об убийстве четырех турецких солдат курдскими ополченцами 10:45, Политика Под Красноярском при столкновении автомобиля и поезда умер водитель 10:40, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 10:33, РБК и МегаФон Правительство распорядилось выделить бюджетникам 14,5 млрд руб. 10:32, Общество Расколовшиеся Штаты: как избиратели оценили год работы Дональда Трампа 10:24, Политика Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы 10:23, Общество ФАС проверит возможный сговор при подготовке доклада Общественной палаты 10:17, Политика Глава Бурятии пообещал ввести пропускной режим во всех школах республики 10:03, Общество Сеул потребовал от Пхеньяна объяснить отзыв одной из своих делегаций 09:45, Политика СМИ узнали об удалении АНБ США секретных данных по слежке вопреки запрету 09:31, Политика
В Twitter заявили о еще 1062 аккаунтах с «российской пропагандой»
Политика, 11:20
0
В Twitter заявили о еще 1062 аккаунтах с «российской пропагандой»

Администрация сервиса микроблогов Twitter обнаружила еще 1062 аккаунта, где в период выборов президента США публиковалась «оплаченная Россией политическая реклама». Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

Были выявлены и приостановлены ряд аккаунтов, которые потенциально могут быть связаны с пропагандой российской правительственной организации Агентство интернет-исследований (IRA). Всего Twitter заподозрил в российской пропаганде 3,8 тыс. аккаунтов. За 10 недель в 2016 году из этих аккаунтов было опубликовано 175,993 тыс. сообщений, но о выборах говорилось только в 8,4% из них. Администрация сервиса пообещала уведомить 677,775 тыс. пользователей, что они ретвитили и лайкали сообщения в «пропагандистских» аккаунтах.

«Twitter стремится предоставить сервис, который поспособствует здоровому гражданскому дискурсу и демократическим дебатам», — отмечается в сообщении.

В октябре прошлого года РБК выяснил, что более 118 сообществ в Facebook, Instagram и Twitter были заблокированы в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы в США в августе-сентябре 2017 года. Общее число подписчиков всех аккаунтов составляло около 6 млн. Через перепосты охват мог достигать 20–30 млн человек в неделю на момент разгара предвыборной кампании осенью 2016 года.

Выгодный скандал: как «русские тролли» повлияли на СМИ и политику в США
Мнение

О том, что Twitter проверит аккаунты, которые были заподозрены в российской пропаганде во время выборов президента США, заявил 17 января глава подразделения компании по связям с общественностью Карлос Монье комитету Сената по коммерции, науке и транспорту. Один из сотрудников компании сообщил, что она разошлет уведомления на 677,775 тыс. Twitter-аккаунтов США, которые ретвитили или лайкали сообщения, связанные с российским Агентством интернет-исследований.

Теги: Twitter , «пророссийская пропаганда» , аккаунты
Главное
Аналитики порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями Экономика
Материалы по теме
Twitter проверит использование российской пропаганды пользователями Политика
Twitter отказался блокировать аккаунты избранных мировых лидеров Общество
Парламент Британии пригрозил Facebook и Twitter санкциями из-за России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.