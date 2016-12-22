Twitter проверит использование российской пропаганды пользователями

Twitter проверит аккаунты, которые были заподозрены в использовании российской пропагандой во время президентских выборов в 2016 году в США, заявил глава подразделения компании по связям с общественностью Карлос Монье комитету Сената по коммерции, науке и транспорту. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал один из сотрудников, компания проведет рассылку уведомлений на 677775 американских Twitter-аккаунтов, которые ретвитили или лайкали твиты, связанные с российским Агентством интернет-исследований.

Глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер, расследующий вмешательство России в выборы в 2016 году, приветствовал данный шаг компании. «Мне рассказывали в Twitter об этом, но я рад видеть, что компания начала брать ответственность и идентифицировать тех пользователей, кто подвергся влиянию российской кампании на этой платформе», — написал он.

В октябре 2017 года РБК выяснил, что не менее 118 сообществ в Facebook, Instagram и Twitter были заблокированы в рамках расследования российского влияния в августе-сентябре 2017 года. Совокупное число подписчиков всех аккаунтов достигло около 6 млн человек. Через перепосты охват мог достигать 20–30 млн человек в неделю на момент разгара предвыборной кампании в США осенью 2016 года.



