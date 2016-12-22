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СМИ узнали об удалении АНБ США секретных данных по слежке вопреки запрету
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СМИ узнали об удалении АНБ США секретных данных по слежке вопреки запрету
Политика, 09:31
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СМИ узнали об удалении АНБ США секретных данных по слежке вопреки запрету

Агентство национальной безопасности (АНБ) США удалило данные, связанные с операциями по слежке, несмотря на приказ суда об их сохранении. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, в 2007 году суд США обязал АНБ хранить данные по слежкам. Речь идет о перехваченных по приказу американского президента Джорджа Буша международных сообщениях после террористических атак в США в 2001 году. Резервные копии сообщений также были удалены в 2009, 2011 и 2016 годах.

По данным Politico, АНБ уже сообщило об удалении данных федеральному судье Джеффри Уайту. «АНБ сожалеет о своей неспособности сохранить эти данные», — указывалось в заявлении заместителя директора агентства. Как сообщил изданию один из чиновников в АНБ, данные были стерты случайно, во время работ по освобождению места для хранения новой информации.

В пятницу, 19 января, президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении срока действия закона, согласно которому АНБ собирает разведданные и ведет слежку за иностранцами.

В начале декабря экс-сотрудник АНБ США Нгя Хоанг Фо заявил, что хранил секретные данные агентства на своем домашнем компьютере. В 2010-2015 годах он работал над спецпроектами по вопросам национальной обороны США и имел доступ к секретной информации под грифами «совершенно секретно» и «с особым режимом хранения». Фо признался, что копировал печатные и цифровые файлы, а затем переносил их на свой домашний компьютер, который находится в штате Мэриленд. Бывшему сотруднику АНБ грозит десять лет тюрьмы.

Теги: данные , слежка в интернете , Агентство национальной безопасности
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