В США экс-сотрудник АНБ признался в хранении секретных данных у себя дома

Сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США признался в незаконном хранении секретных данных организации на своем домашнем компьютере. Об этом говорится на сайте американского Минюста.
Речь идет о 67-летнем Нгя Хоанг Фо, который с 2010 по 2015 года работал над «специализированными проектами», в том числе по вопросам национальной обороны, и имел доступ к правительственной информации под грифами «совершенно секретно» и «секретная информация с особым режимом хранения». Множество из таких документов как в печатном, так и в цифровом виде Фо копировал и переносил на свой домашний компьютер в Мэриленде.
Районный судья вынесет приговор 6 апреля 2018 года, экс-сотруднику грозит до 10 лет тюремного заключения.
По данным The New York Times, Фо работал разработчиком программного обеспечения в спецподразделении АНБ, которое занималось взломом иностранных компьютеров и сбором с них информации. Как сообщили изданию источники в правительстве, на компьютере Фо был установлен антивирус «Лаборатории Касперского», и в результате скопированные им документы были украдены.
По данным газеты, в настоящее время неизвестно, осведомлены ли в «Лаборатории Касперского» о «похищении документов».
В октябре газета The Wall Street Journal написала, что данные АНБ о внедрении организации в сети других стран похитили российские хакеры с помощью антивируса «Лаборатории Касперского». Как сообщали источники издания, данные были похищены якобы с компьютера одного из подрядчиков агентства в 2015 году.
Позднее «Лаборатория Касперского» рассказала о результатах внутреннего расследования инцидента. По данным компании, аналитики случайно скопировали с компьютера в США файл хакерской группировки Equation Group, которую в компании связывали с деятельностью АНБ. Скаченные данные, как поясняли в «Лаборатории Касперского», после расследования были удалены.