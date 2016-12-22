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В ЕС заявили об изучении возможности вновь предоставить помощь Украине
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В ЕС заявили об изучении возможности вновь предоставить помощь Украине
Украинский кризис, 08:14
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В ЕС заявили об изучении возможности вновь предоставить помощь Украине

Европейский Союз проводит оценку возможности вновь предоставить Украине финансовую помощь. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

«В ноябре во время саммита Восточного партнерства президент [Петр] Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом о возможности предоставления Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине», — сказал он. Юнкер, по словам Мингарелли, поручил своим службам «провести оценку объема помощи, в которой нуждается Украина для того, чтобы оценить возможность предоставления такой макрофинансовой помощи».

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Глава представительства Евросоюза при этом отметил, что Еврокомиссия «пока не может предоставить транш макрофинансовой помощи ЕС в €600 млн из-за невыполнения Украиной 4-х из 21-ого условия предоставления такой помощи».

Еврокомиссия 1 декабря 2017 года отказала Киеву в третьем транше финансовой помощи в размере €600 млн из-за невыполнения обязательств по структурным реформам в экономике и управлении. Предыдущие два транша общим объемом €1,2 млрд Украина получила от Евросоюза в 2015 и 2016 годах.

В заявлении Еврокомиссии также отмечалось, что в дальнейшем она готова вернуться к рассмотрению вопроса предоставления финпомощи Украине при условии, что власти страны продолжат реализацию согласованных с Брюсселем реформ.

Теги: Украина , Евросоюз , финансовая помощь
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