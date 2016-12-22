Казахстан предложил перенести переговоры по Донбассу в Астану

Астана может стать новой площадкой для переговоров по Донбассу, заявил ТАСС постпред Казахстана в ООН Кайрат Умаров.

​По его словам, вопрос о переносе площадки затрагивался на встрече президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента США Дональда Трампа, так как минский процесс застопорился». «Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников», — сказал Умаров.

Он добавил, что это нужно, чтобы «выйти из тупика». Умаров отметил, что вопрос переноса переговоров в Астану зависит от согласия участников. «Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры, которые в настоящий момент застопорились. Мы хотим видеть какое-то решение», — объяснил он.

Ранее, 19 января, стало известно, что Дональд Трамп предложил Нурсултану Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска. Назарбаев утверждал, что изначально переговоры должны были проводиться в Казахстане. В Кремле заметили, что место переговоров не имеет значение, однако Минские соглашения назвали «безальтернативными».

Нурсултан Назарбаев посетил США с визитом 16-18 января.





