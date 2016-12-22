СК начал проверку информации об избиении врача скорой в Твери

Следственные органы проверяют информацию о нападении на сотрудника скорой помощи в Твери, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР) по Тверской области.

Следователи установили, что 18 января 2018 года на бульвар Гусева прибыла скорая помощь. Когда нуждавшегося в помощи погрузили в карету скорой помощи, он начал размахивать руками и ногами, ударил фельдшера рукой, потом ударил его предметом с острыми гранями по лицу. В результате фельдшер получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму левого глаза. Затем пациент скрылся.

Московский межрайонный суд Тверской области возбудил уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои) в отношении 22-летнего местного жителя. Следователи осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и свидетелей, назначили судмедэкспертизу.

В конце декабря 2017 года в Люберцах мужчина напал на водителя скорой помощи после конфликта с водителем Volkswagen Touareg. Полиция разыскивает злоумышленника.





