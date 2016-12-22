В Люберцах мужчина напал на водителя скорой помощи

В подмосковных Люберцах мужчина, находившийся за рулем Volkswagen Touareg, напал на водителя скорой помощи. Об этом сообщает главное управление МВД по Московской области.

Инцидент, по сведениям полиции, произошел на улице Инициативной. Между 54-летним водителем скорой помощи и водителем Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого первый получил телесные повреждения. Полиция принимает меры к установлению личности и задержанию злоумышленника.

В ноябре в Москве пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, когда тот попытался оказать ему медицинскую помощь. Это произошло на Большой Дмитровке. Фельдшеру была оказана помощь.

