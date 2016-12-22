В ДТП в Омской области погибли пять человек

На трассе Р-402 Тюмень — Омск в Омской области столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Avensis, погибли пять человек, говорится в сообщении управления МВД по региону.
Инцидент произошел на 591 км автодороги в Любинском районе. В результате ДТП погибли водители автомобилей и три пассажира (в том числе несовершеннолетняя девочка) — они скончались до прибытия скорой. На место происшествия выехали спасатели, медики и оперативная группа ГИБДД.
Полиция начала проверку и устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
По сведениям МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 13 человек и пять единиц техники.
В начале января в Омской области 24-летний водитель сбил насмерть ребенка и 22-летнего мужчину и скрылся, однако через два дня сам явился в полицию.