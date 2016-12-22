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В Омске сбивший ребенка и молодого человека мужчина сам пришел в полицию
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В Омске сбивший ребенка и молодого человека мужчина сам пришел в полицию
Общество, 10:36
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В Омске сбивший ребенка и молодого человека мужчина сам пришел в полицию

В Омской области 24-летний водитель, сбивший десятилетнего мальчика и 22-летнего молодого человека, явился с повинной в полицейский участок. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как отмечается в сообщении, в Омске 2 января мужчина за рулем Lada Priora сбил на тротуаре двух пешеходов, мальчика и молодого человека. После этого виновник ДТП бросил машину и скрылся. Пострадавшие скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Во вторник, 2 января, в МВД начали проверку по факту произошедшего и установили личность подозреваемого. В этот же день мужчина сам пришел в отделение полиции. Водитель был помещен в изолятор временного содержания.

По факту ДТП региональное управление МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Теги: ДТП , происшествие , Омская область
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