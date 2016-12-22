В больнице умер раненный во время перестрелки в Одессе полицейский

В Одессе погиб сотрудник Национальной полиции Украины, раненный во время перестрелки, сообщил в Facebook советник начальника Главного управления ведомства в Одесской области Руслан Форостяк.

«З0-летний участковый полицейский умер в больнице. Пригарин Сергей Владимирович погиб во время исполнения своего долга», — написал Форостяк.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы, на улице Новосельского, неизвестный открыл стрельбу из из пистолета-пулемета «Узи». В результате погибли два человека. Полицейские ликвидировали стрелка. Перестрелка произошла во время работы участкового Пригарина, который разыскивал подозреваемого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) УК Украины.

Одесское издание «Думская» cообщает, что стрелявший был пророссийским активистом по имени Валентин Дорошенко. Он является членом организации «партия Сталина» и лидером объединения «ЗУБР» («За Украину, Беларусь и Россию»). В 2010 году он баллотировался в мэры Одессы. В 2009 году он вызывал на дуэль на мечах, приехав к мэрии на коне.



