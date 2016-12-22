В результате перестрелки в Одессе погибли два человека
Общество, 17:45
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В результате перестрелки в Одессе погибли два человека
В центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и около десяти получили ранения. Об этом сообщает портал 048.ua.
Неизвестный в переулке между улицами Новосельского и Старопортофранковской открыл стрельбу по прохожим из автомата «Узи».
Прибывшие на место происшествия полицейские ликвидировали стрелявшего.
Как написал в Facebook советник начальник главного управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк, ранены трое полицейских, один из них — в тяжелом состоянии.
Форостяк отметил, что перестрелка произошла во время работы участкового, который разыскивал подозреваемого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) УК Украины.