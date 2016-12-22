Дело о нападении на экологов в Краснодаре переквалифицировали на разбой

Дело о нападении на лидера «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью «разбой», ему предоставлена госзащита, сообщил РБК адвокат потерпевшего Алексей Аванесян.

«Теперь дело расследуется по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ранее дело расследовалось по ст. 161 УК (грабеж). Следователь удовлетворил ходатайство о госзащите Рудомахи и его зама Дмитрия Шевченко», — рассказал адвокат.

Активистов «Эковахты» избили поздно вечером 28 декабря 2017 года трое в масках. Рудомаха получил множественные травмы, в том числе перелом основания черепа и ушиб головного мозга. «По словам врача, он чудом остался жив», — отметил адвокат.

Дело расследует следственный отдел УВД Центрального округа Краснодара. Одна из версий — общественная деятельность экологов. «У них много недоброжелателей. Угрозы поступали по электронной почте», — рассказал адвокат.

В день нападения активисты «Эковахты» провели рейд в селе Криница на берегу Черного моря, где были обнаружены незаконные вырубки на арендованном участке земли, «гигантский котлован» и часовня. «Они выехали на место, чтобы сделать съемку и направить обращение в природоохранную прокуратуру. Охрана с собаками заставила активиста Виктора Чирикова стереть все снимки. По дороге обратно в Краснодар экологи заметили слежку», — рассказал Аванесян.

По его словам, по записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что на Керченской улице в Краснодаре экологов ждала засада. «Нападавшие появились там за час и ждали их приезда, потом получили сигнал по телефону и напали, как только люди вышли из машины, распылили газ из баллончика в лица, нанесли Рудомахе два удара ногами по голове. Нагло обыскали машину, похитили фототехнику и сумки», — рассказал адвокат.