Турция разрешила «Газпрому» строить вторую нитку «Турецкого потока»

«Газпром» по дипломатическим каналам получил разрешение турецких властей на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» до побережья Турции. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены», — сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — добавил он.

В ноябре прошлого года сообщалось, что строители подвели трубу первой нитки «Турецкого потока» к исключительной экономической зоне Турции и в скором времени в российской зоне Черного моря начнется строительство второй нитки.

О планах по строительству газопровода объявили в 2014 году. После того как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 на границе с Сирией, реализация проекта была отложена. После окончания обострения в отношениях двух стран в октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве «Турецкого потока». Укладка​ труб газопровода началась в мае 2017 года.