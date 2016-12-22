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Мэрия предложила Яшину перенести митинг с проспекта Сахарова
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Мэрия предложила Яшину перенести митинг с проспекта Сахарова
Выборы президента России, 19:51
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Мэрия предложила Яшину перенести митинг с проспекта Сахарова

Мэрия одобрила заявку главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина на митинг 28 января, однако предложила перенести акцию с проспекта Сахарова в другое место. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

По ее словам, предложение направлено на то, «чтобы не создавать помехи движению пешеходов и транспорта, в том числе экстренных служб». «Мы предлагаем «Сокольники», Перерву, Люблинскую, Щукинскую и улицу Маршала Василевского», — рассказала Романова. По ее словам, организаторы заявили ожидаемое количество участников — 15 тыс. человек.

Яшин сообщил РБК, что мэрия не разрешила депутатам Красносельского района проводить 28 января акцию на проспекте Сахарова. По его словам, площадка была выбрана для того, чтобы провести акцию оппозиционера Алексея Навального. «Мы хотели избежать насилия [на несогласованной акции] и как избранные депутаты подали заявку на митинг в своем районе», — пояснил Яшин.

Они ожидали, что ее согласуют, так как в прошлом месяце мэрия одобрила заявку политика Дмитрия Гудкова на проведение акции «День свободных выборов» на проспекте Сахарова. «К сожалению, наш прогноз не оправдался и эксперимент показал абсолютную неадекватность решений мэрии», — сказал Яшин.

Мэрия, по словам Яшина, предложила две альтернативные площадки — в Марьино и Люблино, но от них организаторы митинга отказались.

18 января Романова рассказала РБК, что для акции 28 января, проводимой основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, мэрия предложила три площадки — в парке «Сокольники», Люблино и Марьино. Она добавила, что заявку подавал не сам Навальный, а «группа лиц», состав которой она не уточнила. При этом изначально в заявке для проведения шествия была указана 1-я Тверская-Ямская улица до Охотного Ряда, заявлял РБК юрист ФБК Иван Жданов.

Теги: митинг , Москва , Илья Яшин , Алексей Навальный
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