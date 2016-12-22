В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали школу в Кировском районе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.



В ведомстве отметили, что сообщение о минировании поступило по номеру 112.

«Сотрудники МВД выехали на место происшествия, проводились необходимые мероприятия. В момент поступления звонка в школе еще шли уроки. Была проведена эвакуация», — рассказали в пресс-службе. Количество эвакуированных из школы в МВД уточнить не смогли.



Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что была эвакуирована школа № 19 на улице Адмирала Ушакова. Как сообщает портал «Новости Перми», полицейские не нашли взрывное устройство в здании школы.

Россию с осени 2017 года захлестнула волна анонимных сообщений об угрозах взрывов. В различных городах были эвакуированы вокзалы, торговые центры, учебные заведения, кинотеатры, административные здания и другие. После проверок взрывных устройств обнаружено не было.



По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК России (телефонный терроризм). 31 декабря 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание по этой статье с пяти до десяти лет лишения свободы.