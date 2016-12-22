В Ереване на акцию против роста цен прикатили «Копейку»

В центре Еревана проходит акция оппозиционного блока «Елк» против повышения цен. Об этом сообщает местный сайт Panorama.
По словам одного из организаторов акции, депутата Нацсобрания Арама Саргсяна, запланированы разные сценарии: как на случай большого числа участников, так и малого. Подробностей он не привел.
«Интерфакс» сообщает, что в центре Еревана собралось около 500 человек. Перед собой они толкают автомобиль ВАЗ первой модели (народное название — «копейка»), который, по их словам, символизирует состояние экономики страны.
Как заявил на акции протеста руководитель фракции Никол Пашинян, с конца 2017 года в Армении на 41% подорожало сливочное масло, на 38% — свинина, помидоры — на 31%, картофель — на 28%, рыба — на 23%. Кроме того, с начала 2018 года сжиженный газ, которыми заправляются автомобили, бензин и дизтопливо подорожали на 18%.