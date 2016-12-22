Власти Красноярска определили место захоронения праха Хворостовского

Капсула с частью праха Дмитрия Хворостовского будет захоронена в мемориале, который планируется построить на территории Красноярского института искусств. Об этом сообщил РБК и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Оперный певец закончил этот вуз.

«Прах Дмитрия Хворостовского захоронен в Москве, часть праха находится в капсуле, которая по его желанию должна была быть размещена в Красноярске. По поручению губернатора края была создана рабочая группа по увековечиванию памяти Дмитрия Хворостовского, в том числе эта рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с размещением части праха в одном из мемориальных объектов. [Решение о том, каким будет этот объект,] мы должны были принять на основе консультации с родными и близкими. Родные и близкие на семейном совете приняли решение все-таки сделать это в уединенном месте на территории Института искусств», — пояснил он.

По словам Пономаренко, мемориальный объект на территории Красноярского института искусств будет создан в течение полугода. «Примерно в течение трех месяцев будет [проходить] творческий конкурc, который проведет наш Союз художников. Возможно, это будет бюст Хворостовского, возможно, скульптурная композиция или барельеф, который будет размещен на стене [здания] Института искусств. Затем этот утвержденный объект будет изготовлен и размещен», — добавил он.

Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне. У него была опухоль мозга. Певец завещал кремировать себя и похоронить в Москве и Красноярске. Одна из капсул с прахом Хворостовского была захоронена на Новодевичьем​ кладбище в Москве.

В декабре 2017 года сообщалось, что другая часть праха оперного певца будет заложена в основание памятника, который установят в Красноярске. В качестве вариантов предлагалась набережная Енисея и сквер напротив Театра оперы и балета, где начиналась карьера Хворостовского. Также власти рассматривали вопрос об установке мемориальной доски на доме, где жил певец. Кроме того, в Красноярске предложили назвать в честь Хворостовского один из городских бульваров.