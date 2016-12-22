Урну с прахом Хворостовского заложат в основание памятника в Красноярске

Капсулу с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского заложат в основание памятника исполнителю, который установят в Красноярске. Об этом заявил и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, сообщает FlashSiberia.

Отмечается, что данное решение согласовано с семьей певца.

Место установки памятника пока не выбрано. В качестве вариантов рассматриваются набережная Енисея и сквер напротив Театра оперы и балета, где Хворостовский начинал карьеру. Кроме того, изучался вопрос об установке мемориальной доски на доме, где жил певец, а один из новых городских бульваров может быть назван именем Хворостовского.

13 декабря СМИ сообщили, что капсула с прахом певца утеряна. Такой вывод был сделан из того, что региональные власти не сообщают, где она находится. В пресс-службе краевого правительства заявили: «Это фейк, который, ко всему прочему, вызывает серьезные вопросы о морально-этических качествах людей, его распространявших». Он добавил, что урна хранится в специализированном медучреждении в Красноярске. Информация о ее местонахождении не разглашается по просьбе родных покойного, которые желают избежать лишнего шума.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после двух лет борьбы с опухолью мозга. Он завещал кремировать себя и похоронить в двух городах — Москве и Красноярске. Капсула с частью праха певца 28 ноября захоронили на Новодевичьем​ кладбище в Москве.