WhatsApp запустил отдельные аккаунты для малого бизнеса

WhatsApp запустил бесплатное приложение WhatsApp Business, предназначенное для коммуникации предпринимателей с клиентами, сообщается в блоге компании.

Разработчики рассчитывают, что приложение WhatsApp Business поможет отделить личную и рабочую переписку и будет служить «официальным представительством» компаний в мессенджере. «Люди по всему миру используют WhatsApp, чтобы общаться с небольшими компаниями, важными для них, — от автомастерской в Голландии до винного магазинчика в Грузии», — говорится в сообщении мессенджера.

При этом обычные пользователи смогут использовать WhatApps как раньше, без необходимости скачивать новое приложение. Сообщения от бизнес-аккаунтов можно будет заблокировать, как сообщения от других пользователей, или пожаловаться на рассылаемый с них спам.

Новое приложение также позволит создавать компаниям бизнес-профили с описанием специализации компании и контактами — адресом, веб-сайтом и электронной почтой. Кроме того, WhatsApp Business дает возможность отлеживать статистические показатели и создавать шаблоны для быстрых ответов на часто задаваемые вопросы и приветственные сообщения с описанием специфики бизнеса.

«Наши 1,3 миллиарда пользователей смогут намного проще переписываться с компаниями, которые важны для них», — говорится в сообщении WhatsApp.

Со временем будет введена верификация бизнес-аккаунтов — статус «проверенной» компании будет предоставляться после того, как разработчики убедятся в том, что номер, зарегистрированный в WhatsApp, совпадает с контактным телефоном компании.

Новое приложение пока доступно только для устройств на базе операционный системы Android в США, Индонезии, Италии, Мексике и в Великобритании, однако в ближайшие недели будет доступно и другим странам, обещает WhatsApp.