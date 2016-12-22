В Подмосковье мошенники за несколько лет добыли торфа на 200 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов Московской области выявили факт незаконной добычи торфа на сумму более 200 млн руб. Об этом РБК заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, добыча торфа осуществлялась в ночное время в течение нескольких лет. По словам Волк, злоумышленники занимались промышленной разработкой торфяных пластов в Дмитровском районе Подмосковья на площади свыше 34 га. На момент осмотра месторождений под погрузкой находилось свыше 40 крупнотоннажных автомобилей.

«В результате самовольного пользования недрами злоумышленники извлекли доход в размере, превышающем 200 млн руб.», — отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК России (незаконное предпринимательство).

В декабре прошлого года в Крыму задержали членов банды, занимавшейся незаконной добычей песка. Ущерб, нанесенный государству, по предварительной оценке, составил около 23 млн руб.