В Крыму задержали похитившую песок на 23 млн руб. банду
Общество, 11:07
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В Крыму задержали похитившую песок на 23 млн руб. банду
В Крыму задержаны члены преступной группы, занимавшейся незаконной добычей песка. Об этом со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ сообщает «РИА Новости».
Группировка состояла из восьми человек, все они — граждане России. Они вели работы на территории бывшего военного аэродрома в Ленинском районе республики. У задержанных изъято 170 т песчано-гравийной смеси и шесть единиц техники.
Ущерб, нанесенный государству, по предварительной оценке, составил около 23 млн руб.
Решается вопрос о привлечении организаторов незаконной разработки к уголовной ответственности.
В октябре «РБК-Башкортостан» сообщал о задержании группировки, незаконно добывавшей песок в русле реки Белой. Ущерб от их деятельности был оценен примерно в 11 млн руб.