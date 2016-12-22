В Крыму задержали похитившую песок на 23 млн руб. банду

В Крыму задержаны члены преступной группы, занимавшейся незаконной добычей песка. Об этом со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ сообщает «РИА Новости».

Группировка состояла из восьми человек, все они — граждане России. Они вели работы на территории бывшего военного аэродрома в Ленинском районе республики. У задержанных изъято 170 т песчано-гравийной смеси и шесть единиц техники.

Ущерб, нанесенный государству, по предварительной оценке, составил около 23 млн руб.

Решается вопрос о привлечении организаторов незаконной разработки к уголовной ответственности.

В октябре «РБК-Башкортостан» сообщал о задержании группировки, незаконно добывавшей песок в русле реки Белой. Ущерб от их деятельности был оценен примерно в 11 млн руб.