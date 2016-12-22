Рашкин потребовал проверить посвященные «Колумбайну» группы «ВКонтакте»

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) направил обращение в Роскомнадзор с требованием проверить в соцсети «ВКонтакте» группы, посвященные движению «колумбайнеров». Копия письма есть в распоряжении РБК.

Рашкин считает, что подростки, устроившие поножовщину в пермской школе, могли входить в это движение. «Я всегда высказывался за максимально возможную свободу в интернете, но здесь мы сталкиваемся с угрозой нашим детям», — отметил депутат.

«Ни для кого не секрет, что есть дети, находящиеся в состоянии меланхолии, дети агрессивные, у кого-то из подростков может наблюдаться психическая неуравновешенность», — добавил он. Контент групп в соцсети, считает Рашкин, может усугубить их состояние, а общение с другими участниками — подтолкнуть на опасные поступки.

«Через такие сообщества прививается тяга к разрушению и уничтожению, а еще и жестокость к людям. Если взрослый человек это все-таки понимает, то ребенку это нужно объяснить», — уверен Рашкин. При этом родители зачастую не могут сделать этого, так как не в курсе жизни и занятий своих детей. «Это приводит к ужасным последствиям, которые мы уже видели на примере пермской резни», — утверждает депутат.

15 января в пермской школе №127 два подростка — старшеклассник и бывший ученик этой же школы ворвались с ножами в кабинет, где находился четвертый класс, и напали на школьников и учителя. Пострадали 15 человек, в том числе сами нападающие, нанесшие ранения друг другу. Возбуждено несколько уголовных дел.

«Колумбайнеры» — подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших в 1999 году массовое убийство в школе общины «Колумбайн» (штат Колорадо). Жертвами нападения стали 13 человек. Харрис и Клиболд покончили с собой.