Появилось видео задержания напавшего на школу в Бурятии подростка

Опубликовано видео задержания девятиклассника, напавшего на учащихся в школе в Бурятии. Кадры опубликовал телеканал «360».

Видео: 360TV / Vkontakte

На записи, сделанной, вероятно, мобильным телефоном, видно, как полицейские связывают руки лежащему на снегу подростку.

19 января ученик девятого класса школы №5 Улан-Удэ бросил в класс, где шел урок русского языка и литературы, бутылку с зажигательной смесью. Выбегавшим ученикам и преподавателю он принялся наносить удары топором. После этого он попытался покончить с собой.

По последним данным, пострадали семь человек, в том числе учительница. Один из госпитализированных — сам нападавший. Всех получивших ранения прооперировали. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрозы для жизни других нет. О состоянии педагога не сообщается.