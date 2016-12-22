В Волгограде задержаны трое участников перестрелки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в стрельбе в Волгограде, в результате которой погиб 24-летний мужчина, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Волгоградской области.

«В течение нескольких часов удалось установить лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Один из них — 35-летний местный житель», — говорится в сообщении. В настоящее время, как отметили в ведомстве, он находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. Медики диагностировали у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти.

По данным СК, еще двое подозреваемых — 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец отправлены в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Перестрелка в районе проспекта Героев Сталинграда произошла в Волгограде вечером 18 января. В результате произошедшего один человек погиб, еще трое получили ранения.