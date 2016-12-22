В Волгограде в результате стрельбы погиб человек

В Волгограде в результате перестрелки погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального главка МВД Антон Корнаухов, передает «Интерфакс».



По его словам, сообщение о выстрелах в Красноармейском районе города поступило в полицию в 19:00 мск. Он отметил, что стреляли в районе проспекта Героев Сталинграда. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Жертвой перестрелки стал 25-летний мужчина. Трое пострадавших были госпитализированы. Обстоятельства стрельбы выясняются.

Очевидцы рассказали местному порталу V1.ru, что мужчины, предположительно кавказцы, приехали к месту происшествия на внедорожнике и стали драться с четырьмя мужчинами, которые стояли между домами и кафе «Русский чай». По словам собеседников портала, один из них русский, второй — чеченец, а двое других — уроженцы Азербайджана. Во время конфликта раздались выстрелы, после чего нападавшие сели в джип и скрылись. В городе был объявлен план «Перехват».