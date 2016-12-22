В Турции в результате ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Общество, 04:32
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В Турции в результате ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в городе Нилюфер в турецкой провинции Бурса, еще десять человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
Авария произошла на трассе Бурса – Муданья в 00:30 мск. По данным агентства Anadolu, погибли три человека.
Агентство отмечает, что микроавтобус перевозил рабочих, которые должны были отработать ночную смену на одном из городских заводов. На месте происшествия работают медики, полицейские и пожарные.
Как сообщает телеканал Haberturk, трасса Бурса – Муданья временно закрыта для движения транспортных средств.