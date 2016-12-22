В Афинах жертвами пожара в доме престарелых стали две женщины

В Греции в Афинах в результате пожара в доме престарелых погибли две пожилые женщины. Об этом сообщает телеканал Skai.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в учреждении, которое находится в районе Каллифея. Две женщины находились в комнате в подвале, когда загорелся огонь, и не смогли выйти из нее. Другую потерпевшую, которая находилась в том же помещении, спасатели смогли вывести из комнаты. Она была госпитализирована.



Другие постояльцы и работники дома престарелых были эвакуированы. В тушении пожара принимали участие 24 пожарных и восемь единиц техники. По факту произошедшего было инициировано расследование.

Greek Reporter сообщает, что один человек был госпитализирован с проблемами дыхания. На момент пожара в здании находились восемь пациентов дома престарелых. Возгорание было потушено. Его причины не сообщаются.