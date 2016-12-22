Более 730 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Более 730 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без света из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 502 населенных пункта остались обесточенными в Одесской области, 153 — в Черкасской, 33 — в Черниговской, 14 — в Полтавской. Кроме того, электричества лишились жители ряда населенных пунктов в Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Волынской, Сумской и Винницкой областях.
В ГСЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов уже привлечены аварийные бригады.
В середине января в Казани почти 100 тыс. человек остались без электричества из-за аварии.