Почти 100 тысяч жителей Казани остались без света из-за аварии

В Казани около 96,7 тыс. человек остались без электричества из-за отключения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.

Электричество было отключено в 16:35 по местному времени (совпадает с московским). Отключилась вторая цепь кабельной линии (КЛ) 110 кВ «Центральная — Восточная» (ОАО «Сетевая компания»). Первая цепь КЛ 110 кВ «Центральная — Восточная» ремонтируется.

Мощность отключенных потребителей — 62 МВт. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Отключение электричества в Казани было аварийным, сообщили РБК в контакт-центре «Сетевой компании». На данный момент бригада обслуживающей компании проводит необходимые мероприятия по восстановлению электричества. Ориентировочно электроснабжение будет подано до 22:00 понедельника.

Агентству «Интерфакс» в «Сетевой компании» рассказали, что без света остались жители двух районов — Приволжского и Советского.

По предварительным данным республиканского ГУ МЧС, под отключение попали жилые дома, 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа.

Жители Казани в соцсетях публикуют фотографии блэкаута.

https://www.instagram.com/p/Bd-cyMRhW67/?taken-by=ivan_pyxoi

https://www.instagram.com/p/Bd-cP8kFSOo/?taken-by=kazan.insta