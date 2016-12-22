Грабители в Таиланде заставили двоих россиян перевести им биткоины

Двое россиян подверглись нападению на тайском острове Пхукет, в ходе которого их заставили перевести сбережения в биткоинах на сторонний счет, сообщает газета The Nation.

По данным издания, пара из России обратилась в полицию в четверг утром, однако, по их словам, ограбление произошло вечером 15 января.

Россияне рассказали, что несколько неизвестных, предположительно также являющихся гражданами России, ворвались в их квартиру. Как отметили пострадавшие, злоумышленники на протяжении нескольких часов удерживали их, заставив перевести биткоины на сумму, эквивалентную $100 тыс. на сторонний счет. Потерпевшие добавили, что грабители также забрали из квартиры три ноутбука, смартфон iPhone X, а также их паспорта.

В полиции сообщили, что оперативникам удалось засечь сигнал с украденного телефона. По предварительным данным, он уже находится в Малайзии.

Ранее в четверг сообщалось, что в Бразилии группа грабителей при нападении на обменный пункт потребовала биткоины.