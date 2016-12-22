Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде сменить главу Нацбанка страны — уволить с этого поста Валерию Гонтареву, а взамен назначить ее заместителя Якова Смолия. На сайте Рады появилась страница «Проект постановления об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины». Однако текста проекта пока нет.

В отставку Гонтарева подала в мае 2017 года. Собеседник «Ъ» в администрации Петра Порошенко заверил, что «госпожа Гонтарева добилась многих позитивных изменений» в стране. Однако эксперты обвиняют ее в неспособности удержать курс гривны от падения. О планах подать в отставку она еще в феврале рассказала Петру Порошенко и главе Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщало издание «Зеркало недели».

В администрации Порошенко заявляли, что против главы Нацбанка велась публичная «травля» заказного характера, последней каплей могла стать акция украинских националистов из партии «Национальный корпус», принесших в марте к входу в Нацбанк гроб с манекеном, который изображал Гонтареву. Ранее глава Нацбанка заявляла об оказываемом на нее давлении и угрозах. В интервью Financial Times она рассказала, что ей угрожал физической расправой «один большой олигарх».

Экономисты VoxUkraine говорили, что из-за проводимой на Украине политики фиксированного курса, относительно высокой инфляции и падения цен на основные экспортные товары гривна становилась более переоцененной. НБУ до Гонтаревой прожигал свои резервы, пытаясь защитить курс. По мнению экономистов, в условиях рецессии и военного конфликта на востоке страны НБУ «сделал единственно возможную вещь: с запасами, близкими к нулю, было необходимо разрешить гривне обесцениться».

Яков Смолий исполняет обязанности главы НБУ с 11 мая прошлого года. Ранее он предложил ввести на Украине санкции против «дочек» российских банков. Они были введены 23 марта. Под ограничения попали и Сбербанк, ВТБ, БМ-Банк, Проминвестбанк и VS Bank.