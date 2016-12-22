Прокачка нефти по нефтепроводу под Саратовом приостановлена из-за пожара

Из-за пожара на магистральном нефтепроводе под Саратовом приостановлена прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышев—Тихорецк. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Транснефти».

По данным компании, возгорание произошло из-за «бросового огня от внешнего неустановленного источника».

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин сообщил РБК, что прорыв произошел на 413-м километре нефтепровода в 15:31 рядом с селом Красноармейское, расположенным в Энгельском районе Саратовской области. В «Транснефти» заявили, что прокачка нефти по проводу может быть возобновлена в течение трех или четырех суток, передает ТАСС.

Нефть могла загореться из-за сигареты.

«Кто-то видел, как из проезжающей мимо машины бросили окурок в нефть, после чего произошло возгорание», — сказал он, добавив, что пожар перекинулся на два дома. Жители домов были эвакуированы. Красноармейское находится на берегу Волги, но угроза попадания нефти в реку «маловероятна», отметил Демин.



Аварийный участок перекрыт, возгорание тушат. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее 18 января из-за остановки компрессорной станции была прекращена подача газа в магистральный газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре с месторождения Чайво проекта «Сахалин-1».