На «Сахалине-1» прекращена подача газа в магистральный газопровод

В Сахалинской области прекращена подача газа в магистральный газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре с месторождения Чайво проекта «Сахалин-1» из-за аварийной остановки компрессорной станции. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

В ведомстве отметили, что остановка произошла в 11:10 мск. В Минэнерго добавили, что из-за ЧП на Комсомольской ТЭЦ-2 ограничено потребление газа с увеличением расхода резервного топлива (уголь).

Представитель Exxon Neftegaz Limited (оператор проекта «Сахалин-1») рассказал РБК, что в результате ЧП никто не пострадал.

«На береговом комплексе подготовки месторождения Чайво произошла остановка подачи газа, персонал не пострадал», — сказал собеседник РБК.

В настоящий момент, по его словам, ведутся работы по восстановлению подачи газа, в ближайшее время она должна быть возобновлена. Топлива в магистральном газопроводе достаточно, чтобы потребители не почувствовали проблему, уточнили в Exxon Neftegaz Limited.

Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м природного газа.