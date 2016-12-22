Жертвами урагана в Европе стали пять человек
Общество, 18:29
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Жертвами урагана в Европе стали пять человек
Жертвами урагана, обрушившегося на Нидерланды, стали как минимум три человека. Об этом сообщает Telegraaf.
По данным издания, два человека погибли из-за упавшего на них дерева. Третьего убила обрушившаяся от ветра стеклянная конструкция.
В соседней Бельгии жертвой стихии стал один человек. Его, как сообщает Associated Press, убило дерево, упавшее на машину.
Reuters сообщает об одном погибшем в Германии. На 59-летнего мужчину также упало дерево.
В начале января по северу Европы прошел ураган «Элеонор». Его жертвами стали как минимум три человека в разных странах.