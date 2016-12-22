Жертвами урагана Элеонор в Европе стали три человека

В результате урагана Элеонор, прошедшего по большей части стран Северной Европы, погибли три человека. Об этом сообщает «Би-би-си».

Один человек — спортсмен-горнолыжник — погиб во Французских Альпах, еще 15 были ранены по всей Франции. Два человека были смыты большой волной в Стране Басков, Испания.

Ранее сообщалось, что 3 января зимняя буря Элеонор оставила без света более 200 тыс. жителей Франции. Ветер скоростью 125 км/ч (до 140 км/ч был зарегистрирован на вершине Эйфелевой башни) нарушил электроснабжение в Нормандии, Иль-де-Франсе, Пикардия, Лорейн, и Па-де-Кале. Из аэропортов Парижа были отменены вылеты, приостановлено движение на железных и автомобильных дорогах, в городах ограничен вход в парки во избежание жертв из-за падения деревьев.

В департаменте Савойя были были закрыты горнолыжные курорты.