ЦБ измерит благополучие россиян вместо «индекса счастья»

Банк России совместно с Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) планирует в конце весны — начале лета провести соцопрос среди россиян об их благополучии. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума, передает «Интерфакс».

«Мы отказались от «индекса счастья», потому что «счастье» — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная», — отметил он. По его словам, в мае россиянам зададут «первую волну вопросов».

Дмитриев сказал, что ЦБ поставил задачу изучить факторы, которые влияют на формирование ощущения благополучия российских граждан. Он рассказал, что исследование будет разделено на разные сферы. Банк России хочет изучить, как россияне воспринимают понятие «уровень благополучия» в таких сферах, как семья, работа, уровень жизни и др.

Ранее Дмитриев в интервью Bloomberg заявлял, что ЦБ планирует измерять уровень счастья россиян для того, чтобы учитывать эти данные в своей работе. По его словам, это необходимо для повышения благополучия граждан.

«Благополучие у разных слоев населения разное: московскому студенту для него нужен один набор возможностей и ресурсов, а многодетной матери из Новокузнецка — совсем другой», — заявлял он.

Согласно опросу Левада-центра в декабре 2017 года, большинство россиян чувствуют себя «очень счастливыми» — 13% или «скорее счастливыми» — 64%.