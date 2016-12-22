«Левада-Центр» оценил уровень счастья россиян

Большинство россиян сейчас чувствуют себя «очень счастливыми» (13%) или «скорее счастливыми» (64%). Это следует из опроса «Левада-Центра».

«Скорее несчастливы» 13% респондентов (19% в 2008 году), при этом «очень несчастливы» — 2% (ранее — 5%). Затруднился ответить каждый десятый респондент (9%).

Среди опрошенных о счастье высказывались чаще всего молодые люди возраста 18-24 лет (88%), меньше всего своей жизнью удовлетворены пенсионеры (55%). Эксперты подчеркивают, что под «счастьем» в опросе понималась не «сложная структура чувств», а удовлетворенность жизнью в целом, в том числе экономической стороной.

При этом почти половина россиян (47%) сказала, что довольна отношениями с членами своей семьи, недовольны — 3%.

В августе социологи ВЦИОМ сообщали, что подавляющее число россиян — 84%, — несмотря на возникающие проблемы, этим летом ощущали себя счастливыми. Свое состояние оптимистичнее также оценивали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 87%, а также россияне с высоким уровнем достатка — 94%.