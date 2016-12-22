Песков рассказал о своей правдивости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправду. Фрагмент интервью с представителем Кремля опубликовала в Instagram журналист Наиля Аскер-заде.

Видео: nailya_askerzade / Instagram

На вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду, Песков ответил «нет».

Также он рассказал Аскер-заде, что президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.

Полная версия интервью выйдет в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» 21 января.