Суд продлил на три месяца срок ареста напавшего на Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы на три месяца продлил арест напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников, передает корреспондент РБК.
«Срок содержания под стражей Борису Гриц продлили до 23 апреля 2018 года», — уточнил он.
Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и нанес журналистке ножом удар в горло. Ее госпитализировали и прооперировали. Нападавшего задержали. На допросе он объяснил свой поступок тем, что Фельгенгауэр «сексуально изводила» его с помощью телепатии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В январе психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает шизофренией. После возвращения на работу Фельгенгауэр сказала, что сомневается в наличии у нападавшего психических отклонений.