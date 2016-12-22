Соучастнику убийства Героя России в Дагестане дали пожизненный срок

Верховный суд заменил на пожизненное лишение свободы наказание участнику банды Артуру Бекболатову, который ранее был осужден на 24 года колонии по делу об убийстве сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда «согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», говорится в сообщении.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Артура Бекболатова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2017 года. Обвинение настаивало на пожизненном заключении. Суд счел его вину доказанной по статьям Уголовного кодекса об участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317), бандитизме (ст. 209), умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167), прохождении обучения в целях совершить теракт (ст. 205.3), незаконном завладении автомобилем (ст. 166) и в незаконном обороте оружия (ст. 222).

Убитому полицейскому Магомеду Нурбагандову в сентябре 2016 года присвоили звание Героя России, указ подписал президент Владимир Путин. В июле 2016 года боевики захватили полицейского в плен и потребовали, чтобы он записал видеообращение и призвал коллег уволиться из правоохранительных органов. Нурбагандов отказал боевикам.

Кроме сотрудника полиции в плен к боевикам попали его родственники. На глазах Нурбагандова застрелили его младшего брата Абдурашида. Происходящее было снято на видео, на допросе Бекболатов признался, что автором видео был он.

В августе 2017 года суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу Нурбагандова.