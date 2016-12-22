На заводе в Башкирии обнаружили контрафактный алкоголь на 5 млн руб.

На заводе в Кармаскалинском районе в Башкирии обнаружено более 100 тыс. литров контрафактного алкоголя стоимостью почти 5 млн руб., сообщается на сайте следственного управления СКР по республике.
«По версии следствия, в период с 2013 года предприятие производило спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии», — говорится в сообщении. По факту обнаружения контрафактного алкоголя было возбуждено уголовное дело в отношении директора производственной компании «Серебряный век» по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены экспертные исследования, изучаются изъятая документация и электронные носители информации.
В декабре 2017 года в нескольких городах Иркутской области правоохранительные органы обнаружили крупные партии контрафактного алкоголя общим объемом около 70 тыс. л. В результате обысков, проведенных в Иркутске, Братске, Шелехове, Саянске, Железногорске-Илимском и Черемхово правоохранители выявили сеть складских помещений с крупными партиями готового к реализации фальсификата.
Также был обнаружен производственный цех в Нижнеилимском районе. По версии следствия, злоумышленники производили алкоголь, а также принимали подобную продукцию из других регионов. Оптовая сеть состояла примерно из 50 торговых точек.