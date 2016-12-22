Иркутская полиция изъяла 70 тыс. л контрафактного алкоголя

В нескольких городах Иркутской области полиция при содействии прокуратуры и спецназа Росгвардии обнаружила крупные партии контрафактного алкоголя общим объемом около 70 тыс. л. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В результате десятков обысков, проведенных в Иркутске, Братске, Шелехове, Саянске, Железногорске-Илимском и Черемхово, была обнаружена сеть складских помещений с крупными партиями готового к реализации фальсификата. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили производственный цех в Нижнеилимском районе. Следователи считают, что злоумышленники не только производили суррогатный алкоголь, но и принимали подобную продукцию из других регионов. Ассортимент суррогата — от водки и коньяков до различных настоек на их основе. Оптовая сеть состояла из минимум 50 торговых точек, расположенных по всей области.

Полиция установила 13 подозреваемых, наиболее активных участников преступного сообщества поместили в следственный изолятор. Совершенные подозреваемыми действия квалифицированы по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, сбыт и хранение товаров без маркировки в особо крупном размере). Максимальное наказание за данное преступление составляет до шести лет лишения свободы.

В конце ноября вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что более 40% коньяка, реализуемого на российском рынке, является фальшивкой. В том же месяце правительство поручило Минфину, Росстандарту, Росаккредитации и Роскачеству ужесточить ГОСТы на коньяк, чтобы исключить использование для его производства зернового и картофельного спирта.



