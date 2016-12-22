В Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 автомобилей

В подмосковном городе Видное пьяный водитель протаранил 12 автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

«Около 00:45 мск в городе Видное водитель протаранил 12 машин. На него был составлен протокол по статье 12.8 КОАП РФ (вождение в состоянии опьянения)», — сказали в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал.

В понедельник, 15 января, на 4-м км автодороги «Южный обход Подольска» в Подмосковье столкнулись 16 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал. В МВД сообщили, что один из водителей не справился с управлением и врезался в отбойник, а другие не заметили его машину и не успели затормозить. В ведомстве добавили, что причиной массового ДТП стало обледенение трассы.