В массовом ДТП под Подольском столкнулись 16 машин

В Подмосковье на четвертом километре автодороги «Южный обход Подольска» столкнулись 16 машин. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Московской области.

«Примерно в 8:30 произошло пять ДТП, в которых участвовало 16 автомобилей», — рассказали в полиции. В авариях никто не пострадал. «Движение транспорта на этом участке осуществляется в обычном режиме», — добавили в УМВД.

ГИБДД начала проверку по факту массового ДТП, сообщил представитель пресс-службы ГИБДД УМВД России по Московской области, передает агентство «РИАМО-Подольск».



По его словам, один из водителей не справился с управлением и врезался в отбойник. Другие не заметили его машину и не успели затормозить. Представитель МВД отметил, что в результате ДТП никто не пострадал. Он добавил, что причиной инцидента стало обледенение трассы.

Также собеседник агентства опроверг информацию СМИ, что в ДТП попали несколько десятков машин. Он подчеркнул, что такой аварии сотрудники правоохранительных органов не регистрировали.

Телеканала «360» со ссылкой на очевидца сообщил, что в массовое ДТП около Подольска попали 40 машин. Телеканал также опубликовал видео произошедшего. РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев отмечал, что столкнулись около 20 автомобилей.