В Бразилии грабители потребовали биткоины при нападении на обменник

В Бразилии группа грабителей напала на обменный пункт и похитила крупную сумму денег. В дополнение к наличности они потребовали от работников обменного пункта перечислить им биткоины, сообщает Globo.

Нападение произошло в районе Копакабана в Рио-де-Жанейро. Двое грабителей связали персонал обменного пункта. В этот момент внутри находились пять человек — владелец обменника, его отец, два брата предпринимателя и клиент. Нападавшие связали находившихся в офисе людей и отобрали у них все имевшиеся ценные вещи. Также они забрали из кассы около $31 тыс.

После того, как грабители забрали все наличные деньги, они начали пытаться перевести с телефона владельца обменника хранившиеся в виртуальном кошельке биткоины. Как пояснил сам бизнесмен, незадолго до этого его фирма объявила о начале обмена криптовалют. Однако получить доступ к виртуальному кошельку грабителям не удалось и они скрылись с места преступления.

В декабре прошлого года хакеры взломали южнокорейскую криптовалютную биржу Youbit и похитили 17% торговавшихся на ней активов. После этого биржа объявила о своем банкротстве.